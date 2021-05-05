Екатерина II с чемоданами на Ростов и гвоздь в украинском языке. Как плакаты в ресторане "взорвали" Одессу

Многим одесситам не понравился юмор владельцев заведения – пишут, что "западенцы обнаглели" и не будут заходить в этот ресторан

В Одессе начался скандал из-за дизайна ресторана "Реберня". На стенах изобразили проткнутый гвоздем украинский язык и императрицу Екатерину, собирающую чемоданы в Ростов. Однако шуток владельцев заведения не оценили в Сети.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Одесса Сейчас".

Так, на одном из плакатов российская императрица Екатерина II стоит у чемоданов, показывая рукой на табличку с надписью "Ростов".

На другой стене есть изображение красного языка, проткнутого гвоздем. Картина подписана словом "Мова". В Сети плакат растолковали как ущемление украинского языка.

Также показали и герцога де Ришелье, который с 1805 по 1814 годы занимал пост генерал-губернатора Одессы. Его рестораторы назвали "понаехавшим".

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В итоге юмор владельцев заведения многим одесситам не понравился и в Сети начался конфликт.

Комментаторы пишут, что не стали бы даже заходить в этот ресторан, и что "западенцы обнаглели".

Напомним, ранее житомирский депутат опозорился билбордом к 9 мая.