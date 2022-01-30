Попали под поезд: почему случилась трагедия во Львовской области (видео)

Во Львовской области поезд смертельно травмировал двоих человек. Коллаж "Сегодня"

Два человека попали под поезд "Ужгород – Лисичанск" во Львовской области. Трагедия произошла в городе Пустомыты. Женщина и мужчина ночью переходили колею, несмотря на то, что рядом есть пешеходный мост. Местные говорят, что это не первый случай, когда люди пренебрегают правилами безопасности и перебегают колею прямо перед поездом.

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В 21:00 поезд выехал из Ужгорода. На конечную станцию в Лисичанске он приходит через полтора дня. Но, проехав всего 5 часов, под колеса поезда попадают двое – мужчина и женщина. 43-летняя женщина погибла на месте, 52-летнего мужчину с многочисленными травмами увезла скорая помощь, состояние было критическое.

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"Тяжелая травма головы, грудной клетки, множественные переломы костей, проводились реанимационные меры, к сожалению, спасти больного не удалось", – рассказал анестезиолог Пустомытовской районной больницы Александр Абрамов.

В полиции говорят – машинист и сигналил, и тормозил, но остановить поезд не смог.

"Они надеялись на скорость перехода пути. Может, они думали, что это грузовой электропоезд, он медленнее едет, а это был пассажирский, который на большой скорости проходит все свои участки", – сказал и. о. руководителя Пустомытовского отдела полиции Михаил Доскоч.

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Железнодорожный путь здесь проходит через весь город. Есть переход и мост, но люди часто пренебрегают безопасностью.

"Просто выскакивают из-под поезда, слышно, что едет поезд, идет сигнал отсюда, когда переезд закрывается, слышно", – говорит дежурная по переезду Екатерина Молдаван.

Из-за трагедии поезд задерживается на полтора часа. По факту гибели двоих людей в полиции открыли уголовное производство с отметкой "несчастный случай".

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18 октября в городе Смила Черкасской области ученица 9-го класса попала под поезд. Девочка шла в школу. Железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.

Предварительно у ребенка диагностировали:

открытую черепно-мозговую травму,

перелом костей черепа,

ушиб головного мозга,

переломы обеих предплечий.

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