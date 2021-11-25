Попался "на горячем": в Днепре мужчина поджег медицинскую лабораторию (фото)

Мужчина поджигал частную медицинскую лабораторию ночью / Коллаж "Сегодня"

В Днепре мужчина поджег частную медицинскую лабораторию. Его уже задержали полицейские.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Реклама

Что случилось

Сегодня, 25 ноября, около 2 часов ночи, патрульный экипаж заметил, что на улице Березинской горит медицинская лаборатория. Подъехав поближе, полицейские увидели неизвестного с канистрой в руках. Мужчина обливал стены горючим.

Хотел сразу ухать?

Мужчина, когда увидел полицейских, бросил канистру и стал убегать. Его догнали и задержали, когда он пытался сесть в автомобиль Hyundai Santa Fe. Там уже был водитель.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу и пожарных. Водителя и поджигателя доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Реклама

Пожар в частной медицинской лаборатории. Фото: патрульной полиции Днепропетровской области

Школьник поджег церковь

Из-за буллинга 12-летний мальчик поджег церковь в Одесской области. Огонь потушили местные жители.

Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который постоянно над ним издевался.

Реклама

Читайте также: