Попался на взятке в миллион гривен. Заместитель главы ХОГА вышел из СИЗО

Заместитель главы Харьковского облсовета вышел под залог. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель главы Харьковского облсовета Андрей Малыш вышел из СИЗО под залог. Его 22 июля задержали по подозрению в получении взятки в миллион гривен.
Об этом сообщает ZN.UA.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что Малыш внес залог в день выхода из следственного изолятора. Размер залога – 4,7 миллиона гривен.
Ранее Высший антикоррупционный суд избрал чиновнику меру пресечения. Решение предусматривало содержание под стражей до 20 сентября.
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Коротко о задержании Андрея Малыша
Заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника разоблачили на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. гривен. За указанную сумму замглавы облсовета и адвокат "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия.
Они были задержаны после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс. гривен.
Также напомним, 16 июля поймали на взятке помощника народного депутата, который за почти шесть тысяч долларов обещал решить вопрос о выделении земельного участка участникам Операции объединенных сил.
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