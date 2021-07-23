Попугая покойного Кернеса выселили из горсовета

Попугай Геннадия Кернеса. Фото: коллаж "Сегодня"
Попугая ара по кличке Джонни, который ранее принадлежал ныне покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу, отдали в харьковский зоопарк. В зоопарке отметили, что птица живет в дружной компании других ар, чувствует себя комфортно и проявляет дружелюбие.
Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
"Джонни настоящий сладкоежка, очень любит сладкие фрукты. Также ему по вкусу свежий веточный корм фруктовых деревьев и ивы", – рассказали в зоопарке.
Пока попугаи обитают в зимнем вольере, однако скоро их переселят в авиарий площадью более 1000 кв. м., где они смогут летать и гнездиться на необходимой высоте.
Ранее мы писали, что Кернеса посмертно объявили почетным харьковчанином.
Напомним, в Харькове готовятся провести выставку собак памяти Кернеса. Мероприятие назвали "Кубок Памяти Г. Кернеса 2021".
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