Порезали котельную на металлолом. В Полтаве тысячи жителей могут остаться без тепла

В Полтаве трубы котельной порезали и сдали на металлолом. Коллаж "Сегодня"

В Полтаве без тепла зимой могут остаться 5000 жителей. Дома в 109-ом микрорайоне раньше были на балансе турбо-механического завода. Он не работает, поэтому прошлой зимой тепло давал город через старую котельную предприятия. Но этим летом завод порезал ее на металлолом.

Новости "Сегодня" разбиралась в ситуации.

Котельная находится на частной территории, вход – под замком.

"Это трубы 20 сантиметров в диаметре, порезанные метров 200 на кусочки. Газовые трубы, которые подходили к котельной газового давления, порезанные на кусочки, вентили, краны, всякие датчики – все валялось на земле", – сказал глава кооператива Валерий Горобец.

Что собираются делать дальше?

После этой новости жители с лета готовятся к зиме. Утепляют фасад, меняют проводку, кто-то даже планирует переезд.

"Мы уже с мужем думаем, что будем где-то снимать квартиру. А что нам делать, у нас маленький ребенок", – отметила жительница микрорайона Татьяна Богодюк.

Котельная, которую порезали, только доставляла тепло в дома. А отапливала микрорайон этой зимой другая – областного предприятия. Но ее мощностей недостаточно – недавно вышли из строя два котла.

"Чтобы они были через месяц-два, это невозможно. Потому что тендерные процедуры, еще есть вопросы по выполнению работ, а ответственность это города. Почему они не думали об этом раньше – мне не известно", – отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Что говорят чиновники?

Городские власти на контакт с "Сегодня" не идут. Профильные чиновники публично проявляют только беспокойство, но плана, как спасать жильцов – до сих пор не озвучивали. Если городские власти все же решат отапливать микрорайон через котельную областного предприятия, на это нужны деньги и время.

А пока чиновники принимают решения, выяснилось – если дома окажутся без тепла, не станет и воды. Труба отопления – и это труба холодного водоснабжения. Если трубы не греть, они замерзнут вместе с водой.

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