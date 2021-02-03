На Донбассе будет Нью-Йорк: комитет Рады поддержал идею

В Украине может появиться свой собственный Нью-Йорк – Верховная Рада рассмотрит вопрос о переименовании поселка городского типа Новгородское на Донбассе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат ("Слуга народа") Александр Качура.

По его словам, 3 февраля комитет государственной власти и местного самоуправления поддержал предложение Донецкой военно-гражданской администрации переименовать пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области.

Результаты голосования Качура не уточняет, однако, по его словам, сам он не голосовал за это решение.

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"В обращении написано, что это историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года. Очень жду голосования в Раде", – добавил нардеп.

Напомним, как сообщалось ранее, подконтрольные России боевики "переименовали" Донецк на Сталино. Это "название" теперь будут использовать в праздники – 9 Мая (День Победы), 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков), а также 22 июня (День памяти и скорби).

Мы также писали, что оккупанты дали второе "название" и Луганску, решив, что теперь он будет называться Ворошиловград.