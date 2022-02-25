После обстрела под Харьковом загорелась нефтебаза

В Харькове горели остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуара. Коллаж "Сегодня"

В результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ) по проспекту Индустриальному.

Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказал руководитель сектора работы со СМИ Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

Реклама

Подробности

"Горят остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуара. Интенсивность пламя значительно уменьшилась и не распространяется", – сказал Василенко.

По его словам, спасатели предотвратили распространение пламя. К ближайшим зданиям не менее 500 метров.

События в Харькове 25 февраля

В Харькове в связи с новыми взрывами 25 февраля изменили работу общественного транспорта – сократили движение. Также всех людей призвали прятаться в укрытия. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Реклама

В целях безопасности мэр города решил сократить движение общественного транспорта. Он также призвал всех местных жителей спуститься в подготовленные метрополитен и другие бомбоубежища.

Также Терехов сообщил, что разбиты две теплостанции – сейчас занимаются их восстановлением, чтобы в 70 домах было отопление.

Супермаркеты в Харькове работают в обычном режиме, но не все работники магазинов могут добраться на работу, так как живут в области.