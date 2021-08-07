После потопа в Днепре мужчина на матрасе устроил рыбалку посреди улицы (видео)

7 августа непогода натворила беды в нескольких городах, а в Днепре воды натекло столько, что можно было плавать по улице

Житель Днепра не испугался непогоды. Коллаж "Сегодня"

Непогода сегодня накрыла несколько населенных пунктов Украины, досталось и Днепру. Вот только жители города не стушевались, а один мужчина вообще устроил шоу – выплыл на матрасе с удочкой посреди улицы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Днепр.Vgorode.ua"

После сильного ливня некоторые улицы Днепра превратились в реки, в некоторых местах воды было по колено. Один мужчина решил не упускать отличный момент для "рыбалки": приплыл на надувном матрасе с удочкой и зонтом на голове и имитировал рыбалку на потеху собравшимся.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

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А на трассе Одесса-Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

Тем временем в воскресенье в Украину снова ворвется жара, причем столбики термометров покажут 30 градусов во всех областях страны, местами припечет до +33.