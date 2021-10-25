Последние дни бабьего лета в Харькове. Чего ждать от погоды завтра

Погода в Харькове на 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 октября, в Харькове ночью будут заморозки, а небо будет ясным до вечера. Днем температура поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 градусов выше нуля. Небо останется ясным, а осадков синоптики не обещают.

Ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.

Прогноз погоды в Харькове на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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