Посвятила паску и исчезла: в Ровенской области четвертый день ищут женщину

Полицейские считают, что пожилая местная жительница могла заблудиться по дороге домой, а вот версию ДТП или похищения отвергают

В Ровенской области четвертый день ищут пенсионерку Анну Васейко. Женщина не вернулась домой после богослужения в местном храме.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 83-летняя жительница села Певжа Дубенского района исчезла 2 мая. Последний раз ее видели примерно в 03:30 на одной из улиц села.

Пропавшая была одета в длинную синюю куртку, черные валенки и вишневый платок.

Более 30 полицейских, спасатели и местные жители продолжают поиски пропавшей.

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Как пишет ТСН, поисковые группы прочесывают поля, лесополосы и территорию у водоемов. Также смотрят и с воздуха. Полицейские удивлены, ведь расстояние от церкви до дома женщины небольшое – до полутора километров по центральной улице.

Копы предполагают, что из-за преклонного возраста Анна могла просто забыть дорогу домой. Но сестра пропавшей отвергает эту версию. Также были варианты о возможном ДТП или похищении, но и эту версию склонны отвергнуть.

"Каких-либо следов, которые бы указывали на то, что произошло какое-то столкновение транспортного средства с гражданкой, у нас таких сведений нет", — сказал и.о главы следствия Роман Гасяк.

Напомним, ранее в Киеве пропала 16-летняя девушка.

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