Потасовка с полицией после ЛГБТ-марша в Одессе: задержаны десятки нападавших (видео)

Многочисленные задержания на Марше равенства в Одессе. Коллаж "Сегодня"

Сегодня в Одессе прошел "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, на котором не удалось избежать конфликтов, хотя меры безопасности были предприняты беспрецедентные.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", к маршу присоединились несколько сотен активистов. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги.

Ярые противники ЛГБТ организация "Традиция и порядок" проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напали на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества.

Когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллоны. В результате силовики задержали десятки агрессивных членов организации "Традиция и порядок".

В отделение полиции доставили не менее 15 агрессоров.

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Организаторы "Одесса Прайда" получали угрозы

О проведении "Одесса Прайда" и датах мероприятий объявили 11 августа. В течение нескольких дней – с 24 по 29 августа – проходят мероприятия по защите прав представителей ЛГБТ+. Главное событие Прайда – Марш равенства, который и состоялся сегодня.

Организаторы сразу начали получать угрозы от организации "Традиция и порядок", причем те не стеснялись озвучивать их публично, обещая "повторить Тбилиси". Как известно, в Грузии в июле этого года сорвали ЛГБТ-марш. Протестующие против "Марша достоинства" пришли на место предполагаемого шествия на несколько часов раньше активистов и устроили погром.

Традиция и порядок угрожали организаторам "Одесса Прайда" в соцсетях

В Одессе же и в прошлом году на Марше равенства были провокации со стороны тех же "Традиции и порядка". Они забрызгали шествие газовыми баллончиками, забросали тухлыми яйцами и помидорами. Были задержаны 16 человек.

Кто такие "Традиция и порядок"

Традиция и порядок – всеукраинская консервативная организация. Своей целью декларирует построение сильного и независимого государства на принципах патриотизма и христианских ценностей. Известна своими акциями за сохранение патриархальной семьи, выступлениями против феминизма и ЛГБТ. Создана в 2016 году бывшими активистами группы "Реванш" – ее активисты были арестованы за поджоги магазинов Roshen, штурм Верховной Рады и другие преступления.