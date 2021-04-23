"Потеряли здравый смысл": Украина уличила РФ в очередной лжи на Донбассе

Боевики всячески пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь, но не получается – в ход пустили фейки

Пока на передовой боевики продолжают обстрелы, российская пропаганда успела обвинить украинских военных в артиллерийском ударе. Украинская сторона в СЦКК опровергла очередной фейк оккупантов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны.

Украина в ОБСЕ напомнила, что в течение последних недель количество вооруженных провокаций со стороны окраин Донецка и Горловки резко увеличилось. Причем враг регулярно применяет запрещенное тяжелое вооружение.

Не достигнув желаемого результата, а именно открытия ответного огня со стороны ВСУ, кураторы наемников пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта и распространили очередной фейк. Но Киев категорически опроверг это и направил ОБСЕ ноту протеста.

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"В 7:15, 23 апреля, откровенно манипулируя координационным механизмом через СММ ОБСЕ, и давая ложные обещания прекратить огонь, оккупанты обвинили ВСУ в осуществлении "обстрела" района населенного пункта Шахты 6,7 вблизи Горловки с применением артиллерии калибра 152 мм. Указанное обвинение является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и ее наемниками, откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей", – говорится в сообщении.

Украинские военные строго соблюдают режим прекращения огня, а политическое руководство настроено на мирные переговоры.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее российские СМИ активно распространяли новость о гибели ребенка в пгт Александровское (оккупированная территория) в результате якобы удара украинского беспилотника. Однако свидетели уже заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций – ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь. Украина разоблачила перед ОБСЕ российский фейк.