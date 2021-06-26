Поток воды снес экскаватор: Ялту опять затопило (фото)

В Крыму продолжают бороться с последствиями стихии – реки выходят из берегов

Экскаватор, который пострадал от непогоды. Фото: Жизнь в Ялте/Twitter

В оккупированном Крыму в Ялте снова прошел сильный дождь, жители сообщают о подтоплениях. Некоторые дороги Ялты снова превратились в реки.

Об этом сообщают в Жизнь в Ялте в Twitter.

Воды было примерно до середины колеса легковых автомобилей.

Очевидцы сообщают, что реки выходят из берегов и уже есть заново подтопленные дома.

На одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.

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Пляжи просто размыло дождем.

RoksolanaКрымUA пишут, что на бережной Ялты тоже прошел сильный дождь. Все люди на фото и видео в дождевиках.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек. Кроме того, в Крыму ливни затопили Ялтинский крокодиляриум.