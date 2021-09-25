Потомки Великого Кобзаря: в Полтаве семья неожиданно узнала, что Тарас Шевченко им родственник (видео)

Сайт "Сегодня" побывал в гостях у родственников Тараса Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Получили письмо и узнали, что родственники Тараса Шевченко. В Полтаве живет четыре поколения потомков Великого Кобзаря. И о именитой связи они узнали неожиданно: об этом им написал родственник из Черкасс. И прислал документы из архивов. Унаследовали ли таланты Кобзаря современные Шевченко и чем живут сейчас – узнала корреспондент "Сегодня" Инна Безуглая.

Евгений Упоров пол жизни реставрирует гитары. Музыку полюбил с детства – только в свои семь лет взял первый аккорд. Сейчас его двухкомнатная квартира напоминает музей!

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Интересы отца последовал и Артем. Для сына и его друзей Евгений устроил в квартире репетиционный зал. А еще продюсирует детские коллективы. Это при том, что не имеет музыкального образования.

"Почти все члены семьи во всех поколениях то рисовали, то писали", – говорит потомок Т. Г. Шевченко Евгений Упоров.

Как узнали

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Десять лет назад мать Евгения получила письмо от троюродного брата, с которым не виделась очень давно. Тот написал: их большая семья – потомки Тараса Шевченко. Сразу не поверили.

Но потом воочию увидели документы из черкасского архива. Оказалось: у Кобзаря был дядя Иосиф, у которого родился сын Илья.

"А моя бабушка – дочь сего Илька. А я теперь какая-нибудь племянница", – рассказывает внучатая племянница Тараса Шевченко Татьяна Упорова.

Официально – Татьяна Упорова – внучатая племянница Кобзаря. Родилась в тогдашнем Ленинграде – 39-го года. Воспитывал ее старший брат.

В Украину приехала уже подростком – к дому родной бабушки. И всю жизнь работала психиатриней. И там, на Черкасщине, тогда никто ни словом не обмолвился, что относятся к такому выдающемуся роду. Даже учились только в русскоязычных школах! Потому что боялись.

"Все, что было связано с Украиной, было изуродовано советской властью. Мой дед был обвинен в руководстве союзом "Свободная Украина", за что был репрессирован. моя прабабушка где-то в тех сталинских лагерях погибла", – вспоминает Евгений Упоров.

Теперь Татьяна Кондратьевна самостоятельно осваивает украинский язык и тщательно собирает все, что связано с легендарными предками, чтобы как можно больше памяти про род Тараса Шевченко оставить своим двум правнукам.

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