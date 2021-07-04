Потоп, погром и полчища медуз: что натворила непогода в Бердянске (видео)

Город накрыла мощная гроза, сильный ветер сносил все вокруг, а на берег выбросило кучу медуз

Гроза и ветер в Бердянске / коллаж "Сегодня"

В приморском Бердянске (Запорожская область) в воскресенье, 4 июля, прошла сильная гроза, сопровождаемая ураганным ветром, которая просто разгромила пляжи города.

Об этом свидетельствуют видео, публикуемые очевидцами в Сети.

На видео видно, что помимо мощного ливня, заливающего побережье, ветер просто сносит все вокруг, также видно значительное затопление.

На еще одном видео, снятом непосредственно на пляже, – показан настоящий погром вследствии грозы с ветром. Весь пляж затоплен, из воды торчат перевернутые пластиковые шезлонги и другие снесенные ветром предметы.

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Кроме того, местные жители и очевидцы сообщают, что шторм прибил к берегу множество медуз, которыми сейчас усеяно побережье.