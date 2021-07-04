Потоп, погром и полчища медуз: что натворила непогода в Бердянске (видео)

Гроза и ветер в Бердянске / коллаж "Сегодня"
В приморском Бердянске (Запорожская область) в воскресенье, 4 июля, прошла сильная гроза, сопровождаемая ураганным ветром, которая просто разгромила пляжи города.
Об этом свидетельствуют видео, публикуемые очевидцами в Сети.
На еще одном видео, снятом непосредственно на пляже, – показан настоящий погром вследствии грозы с ветром. Весь пляж затоплен, из воды торчат перевернутые пластиковые шезлонги и другие снесенные ветром предметы.
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