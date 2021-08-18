Поваленные деревья и затопленные улицы. В Хмельницком бушевала непогода (видео)

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницком во вторник, 17 августа, после мощного ливня в городе начались проблемы с электричеством и транспортом, были затоплены улицы, ветер повалил деревья.

Об этом сообщает местное издание Є.ua.

Непогода началась около 17 часов и превратила некоторые улицы в реки. Местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром.

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Затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью покрыла дорогу и потоком стекала прямо в водоем.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano и принесет сухую и солнечную погоду .

. Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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