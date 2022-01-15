Повод для войны? Эксперт рассказал, чем чревата утечка аммиака на "Стироле"

В Горловке на химзаводе якобы произошла утечка аммиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Утечка аммиака на химзаводе "Стирол" в Горловке может стать поводом для эскалации. Однако вторжение РФ маловероятно. Об этом в комментарии для "Сегодня" заявил политолог Руслан Бортник.

По его словам, утечка аммиака очень чувствительна для населения. Имеет резкий запах, который далеко распространяется.

Реклама

"Сложно сказать, что ничего не происходит в этой ситуации. Имеет ярко выраженный химично-аптечный запах и поэтому – это удобный способ для любых провокаций. Можно выпустить несколько ведер, а будет пахнуть в радиусе 10 километров. Таким образом, это может быть организовано, как результат обстрела или диверсии со стороны украинских силовиков", – уверяет он.

Кроме того, может быть заявлено, что это не утечка аммиака, а, например, химического оружия со стороны Украины. Риск незначительный, но он все же есть.

"Может так сложится, что любая провокация на Донбассе может обернуться поводом для войны. Абсолютно нельзя исключить, что кто-то и с нашей стороны может устроить такую провокацию. Это мизерная вероятность", – говорит Бортник.

Он добавил, что в случае обвинения Украины, могут выдвинуть требования выдать причастных или просто начнут подавлять украинские позиции, с которых якобы был нанесен удар химическим оружием.

"Само вторжение крайне маловероятно, Россия не заинтересована разжигать костер у себя на границе. Она заинтересована его разжигать где-то на границе Германии, Франции или США. Более вероятна попытка раскачать на Донбассе и создать кризис образца 2014-15 года...", – сказал политолог.

Что известно об утечке?

По данным украинской разведки, 14 января оккупационные власти доставили в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" емкости с аммиаком.

Емкости были негерметичные и из-за этого произошла значительная утечка опасного вещества.

В разведке считают, что химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.

Читайте также: