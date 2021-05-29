Повылетали даже окна. В одесской многоэтажке прогремел взрыв (фото, видео)

На месте работают спасатели. Фото: УСИ
В Одессе на Фонтанской дороге, 17 в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после чего начался пожар. Что именно взорвалось в помещении — пока неизвестно.
По предварительной информации, причиной взрыва мог стать телевизор. На месте работают спасатели, об этом сообщает "УСИ".
На месте работают спасатели. Фото: УСИ
"Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры — в шоке", — рассказала жительница дома.
На момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна, она отделалась испугом. Женщину вывели из квартиры, в помещении остались два кота.
На месте работают несколько единиц пожарной техники. У дома собралось много людей, скорее всего, многие из них жители многоэтажки, в которой и произошел пожар.
Сейчас пожар локализован, сообщили спасатели.
Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме.
Также напомним, в киевской многоэтажке прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли люди.
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