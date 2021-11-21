Во Львове прогремел взрыв на химзаводе – вылетели окна, спасателей не пускают внутрь (фото)

На химическом заводе во Львове произошел взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове на территории АО "Львовский химический завод" произошел взрыв. Сейчас на месте находятся несколько бригад спасателей. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом рассказал депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По его словам, на улице был слышен хлопок. К счастью, взрыв не закончился пожаром, однако по неизвестным причинам спасателей в помещение не пускают.

Из-за взрыва в здании вылетели окна. Фото: Игорь Зинкевич

"21.11.2021 в 14:10. На Сихове, ул. Раховская, 16 (Львов), в АО "Львовский химический завод" раздался хлопок – взрыв, прибыли пожарные, но их не пускают, пожара нет, но на заводе видно, как вылетели окна", - написал он.

У здания стоят два пожарных авто. Фото: Игорь Зинкевич

Не первый взрыв за этот год

Во Львове 3 августа около 19:00 произошел взрыв на этом же предприятии. Тогда в здании тоже вылетели окна, обошлось без пожара.

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Отметим, местное издание Vgolos пишет, что сначала руководство завода не пропускало ни полицию, ни спасателей на территорию предприятия, аргументируя тем, что это частная территория. Впоследствии они туда все же попали.