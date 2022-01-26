Повылетали стекла: в Днепре в маршрутку с пассажирами влетела фура – есть жертва (фото, видео)

В Днепре произошло ДТП с маршруткой и фурой. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 26 января, в Днепре столкнулись фура Volvo и маршрутка №37. В результате аварии пострадал пассажир общественного транспорта.

Об этом сообщает Информатор.

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Подробности ДТП

Утром 26 января оба транспортных средства двигались по улице Курсантской. Как рассказал водитель маршрутки, он двигался в крайней правой полосе с пассажирами в салоне.

Затем в заднюю часть въехала фура Volvo. В результате у маршрутки вылетело заднее стекло, а фуру буквально сложило пополам.

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Есть пострадавший

В ДТП пострадал пассажир маршрутки. Его госпитализировали в больницу с ушибом грудной клетки.

Сейчас на месте аварии работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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В Днепре произошло страшное ДТП с пострадавшими. Фото: "Информатор"

Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.

В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.