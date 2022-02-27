Поймай диверсанта за вознаграждение. В Одессе помогают спецслужбам выявлять пособников оккупанта

Разметка для корректировки огня. Скриншот видео

В Одессе назначили вознаграждение за обнаружение или же поимку пособников оккупантов. О такой инициативе пишет депутат Одесского горсовета Алексей Нагаткин в соцсети.

Тарифы за диверсантов:

100 долларов за видео человека-члена ДРГ, где четко видно его лицо непосредственно во время работы на врага. Видео должно быть не старше 30 минут, на видео четко понятно, где именно и что диверсант.

800 долларов за захваченного члена ДРГ при наличии доказательств, описанных выше.

1400 долларов за "сильно помятого", но живого – сообщаете нам и тут же вызываете полицию и скорую помощь.

Сотрудничество с инициативой не исключает необходимости сообщать полиции и медикам.

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По словам Нагаткина, за первые два часа действия "акции" были пойманы 6 человек. По состоянию на сегодня работа продолжается, однако подробностей депутат не сообщает.

"Мы наращиваем темп. Извините, не публикуем никакие апдейты, потому что так правильно и анонимно. Работа ведётся. Присоединяйтесь к нашему субботнику. Убираем Одессу вместе. Помогаем СБУ", – пишет Нагаткин.

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