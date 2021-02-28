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Пожар в больнице Черновцов: ночью скончался второй пострадавший

28 февраля, 08:56

Ольга Кравченко

77-летний пострадавший находился в реанимационном отделении

Вчера в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате трагедии погибло два человека, еще несколько получили ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

"Вследствие данного события погибло два человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

Напомним, по улице Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы №1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием.

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В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, находился в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

Ранее мы сообщали, что история со смертельным пожаром в 1-й больнице Черновцов обрастает страшными подробностями. Как оказалось, причиной трагедии мог стать самоподжог одного из пациентов.

Видео: Андрей Шалеев

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Источник: Сегодня

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