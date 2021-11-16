Пожар в доме престарелых в Днепре: новые подробности

Человек, которому принадлежит дом для пожилых людей, имеет еще такие же заведения/Коллаж: Сегодня

В Днепре в доме престарелых, где сегодня произошел смертельный пожар, в котором погибли пять женщин, проживали 30 человек. Людей перевозят в другой дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Детали о доме

"В доме проживало 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было установлено сотрудником Секретариата Уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки", — сообщила Денисова.

Помощь пострадавшим

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. Пациентов транспортируют в другое здание этого заведения в городе Днепр.

Что известно о личности предпринимателя

Как удалось выяснить "Сегодня", человек, который держал дом престарелых, имеет еще такие же объекты. Правоохранители уже успели провести в них обыски. Мужчина осуществлял свою деятельность на законных основаниях.

"Физически он зарегистрирован, юридически он зарегистрирован. Требований лицензирования к такому виду деятельности законодательство не требует. Можем сказать предварительно, что он имел право работать, единственное – что не выполнил всех требований, не сообщил в службу по чрезвычайным ситуациям, в социальных службах он не был зарегистрирован", — рассказал заместитель начальника Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонос.

Кроме того, в полиции подчеркнули, что в поле зрения правоохранителей заведение для престарелых, где произошел пожар, ранее не попадало.

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С начала года в пожарах погибло более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали. Больше всего возгораний – 21 780 – было в жилом секторе.

Основные причины возникновения пожаров:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовыми потребителями электроэнергии.

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