Пожар в доме престарелых в Харькове: количество жертв увеличилось

Всего в результате пожара погибли 16 человек

Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше – в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Всего в результате пожара погибли 16 человек.

Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижняя Гиевская, 150б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых.

Сообщалось, что 23 января суд также определил меру пресечения Ольге и Вячеславу Кравченко, которые проходят по делу как руководители сгоревшего в Харькове дома престарелых.

Кроме того, выяснилось, что нелегальный пансионат в Харькове, в результате пожара в котором погибли уже 16 человек, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.