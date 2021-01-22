Пожар в Харькове: генсек Совета Европы выразила соболезнования

На пожар в доме престарелых, который произошел в Харькове 21 января, отреагировала генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Она выразила соболезнования семьям погибших и народу Украины.
Генсека процитировал ее пресс-секретарь Дэниел Хольтген в Twitter.
"Я глубоко огорчена гибелью людей в результате сегодняшней трагического пожара в доме в Харькове", – заявила Пейчинович-Бурич.
Напомним, 22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате пожара в доме престарелых.
Также напомним, местные жители помогали выносить пожилых людей из здания, ведь большинство его обитателей были парализованными.
Также ранее мы показывали, как выглядел дом престарелых в Харькове до пожара.
Кроме того, соседи рассказали, как спасали людей из пансионата в Харькове.
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