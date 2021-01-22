Пожар в харьковском доме престарелых: количество задержанных увеличилось

За смертельный пожар в Харькове задержали уже четырех человек.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
Среди задержанных:
- владелец дома, который сдал двухэтажку под пансионат;
- арендатор здания;
- жена арендатора – директора ЧП, которая фактически руководила заведением;
- администратор, который координировал работу, но не был официально трудоустроен.
На одном участке со сгоревшим пансионатом находился "центр реабилитации" для алко- и наркозависимых людей. Дом принадлежит тому же владельцу. Правоохранители устанавливают, насколько законно в нем находились люди на реабилитации, сообщила генпрокурор Венедиктова.
Следственным путем проверяются следующие основные версии:
- поджог (занесение постороннего огня);
- неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами;
- замыкание электросети.
Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным образом отдельные должностные лица ГСЧС, которые выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.
Напомним, 22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате пожара в доме престарелых.
Также напомним, местные жители помогали выносить пожилых людей из здания, ведь большинство его обитателей были парализованными.
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