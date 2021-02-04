Пожар в инфекционной больнице Запорожья: погибла врач и трое пациентов

На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких

В областной инфекционной больнице в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека.

Об этом заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии, передает "Укринформ".

"На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м², произошло возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдены 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов", – говорится в сообщении.

На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках.

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На первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.

Напомним, в Запорожской области произошла новая крупная авария – возгорание во 2-й областной инфекционной больнице на Гвардейском бульваре в Запорожье.

Как сообщали ранее, в октябре прошлого года в Харькове загорелась областная клиническая больница.