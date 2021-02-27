Пожар в "ковидной" больнице Черновцов: все, что известно о трагедии

Сегодня в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате трагедии погиб человек, еще несколько получили ожоги.

Журналисты "Сегодня" собрали всю известную информацию.

Что произошло?

Днем 27 февраля заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак написала у себя в Facebook о пожаре.

"Чрезвычайная ситуация!!!! В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже!" – сообщила она.

Возгорание произошло примерно в 13:15 в палате на втором этаже здания. После этого врачи начали экстренно эвакуировать пациентов в другие медицинские учреждения.

/ Фото: molbuk.ua

Видео: Андрей Шалеев

Из-за чего начался пожар?

Изначально спасатели назвали причину пожара – возгорание кислородной трубы. Однако позже список возможных версий расширился. В частности, глава департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что один из пациентов мог совершить самоподжог.

"Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, – самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег", – сказал он.

Пациент скончался на месте. Но огонь стремительно перекинулся на другого тяжелобольного. Произошло возгорание матрасов, начали гореть приборы.

О том, что причиной был не взрыв кислорода и не замыкание электросети, нам подтвердил источник в Черновицкой полиции. Там также утверждают, что возгорание могло произойти из-за несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе COVID-отделения. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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Что известно о погибшем и пострадавших?

В палате, где произошел пожар, находились четверо пациентов. Один из них скончался, другой – в реанимации. Еще двое чувствуют себя хорошо и дают показания правоохранителям.

Как удалось выяснить журналистам "Сегодня", погибший при пожаре – 76-летний мужчина. Он болел тяжелой формой COVID-19.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Он лечился и в очень сложном состоянии находился. И умер, скорее всего... Опять же, врачи будут говорить, это не вопрос самого пожара, скорее всего, это страх и тяжелое состояние от коронавируса, который у него был. Соответственно, родственникам сообщили", – рассказала Гусак.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как очень тяжелое – у 77-летнего мужчины кроме ожогов, еще и двусторонняя пневмония. Вероятнее всего, он не выживет.

"У него тяжелые поражения. Можете себе представить: голова, шея, туловище, руки... И все участки серые с обугленным эпидермисом. То есть все – глубокие ожоги 3-й-4-й степени. Немного еще стопы, голени... Процентов 75 поверхности тела", – сообщил врач.

В то же время глава управления медобслуживания городского совета Наталья Калмыкова утверждает, что погибший пациент умер не от ожогов, а от удушья. Значит, самоподжог совершил не он, а мужчина, находящийся сейчас в реанимации.

"Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся", – отметила она.