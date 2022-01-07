Праздник под пулями: как военные на Донбассе провели Рождество (видео)

Пренебрегли договоренностями о перемирии даже в Сочельник. Из гранатометов и пулеметов русские наемники дважды обстреляли украинских военных. Под огнем Старогонатовка и Луганское. Возле Зайцева враг после нескольких дней тишины снова обстрелял наших защитников.

Рождество под пулями

Вместо прогулки по рождественской Ярмарке – быстро бежать под носом у врага. Готовить не праздничные блюда, а пулемет к бою. На передовой русско-украинской войне всякий праздник – еще один обычный день.

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"Никто не рискует, никто не смотрит там фильмы в телефонах, а все наблюдают, несут службу", – рассказывает десантник Иван.

В сочельник русские наемники так и не сели за стол, а открыли огонь в сторону украинских позиций.

Нельзя унывать

Праздничного стола, как положено в мирное время, у десантников не было. Вместо семейного

круги – собратья. Но по этому поводу здесь не унывает никто.

"Праздник он же в голове. Это же не какое-то физическое", – добавляет десантник Богдан.

Украинские десантники, признаются, позвонили все вчера родным на минутку, поздравили с

праздником и разошлись на боевые посты.

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"По телефону многое не скажешь. Так спрашивают, как там, что там. Говорю, что все хорошо. Много чего не говорю. Не хочу, чтобы ни мама, ни братья много не переживали, не волновались", – рассказывает десантник Виктор.

Будут защищать жизни

Виктору всего 21, контракт подписал в 19. Он хочет изменить эту страну, поэтому ушел в

десантно-штурмовые войска, которые всегда на передовой линии войны с оккупантом.

Его собрат Богдан тоже в армии два года. Пошел защищать страну за отцом. Тот служит в морской пехоте. Говорит, не устал, но хотел бы закончить победой.

На Рождество эти ребята вместо того, чтобы праздновать будут заряжать оружие и защищать спокойную жизнь на мирной территории.

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