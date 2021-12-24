Праздника не дождались: в Житомире разбили игрушки на новогодней елке

Городской голова Житомира пожаловался на действия горожан / Фото: Коллаж: Сегодня

За три дня в Житомире испортили две фотозоны на улице Михайловская и разбили новогодние украшения на главной елке.

Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин, передает "Житомир Info".

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"Я видел фотозону, которую выставили на Михайловской. Здесь я хочу обратиться еще к житомирянам, потому что вечером она была совсем другой, там было большое количество декоративных подарков, но есть камеры видеонаблюдения и группа подростков просто украла большую часть", – сказал Сухомлин.

Он добавил, что следующей ночью некоторые лица просто палками пытались сбить игрушки на елке.

"Где-то десять разбили, до световых не дотянулись. Прошлой ночью (в ночь с 21 на 22 декабря) украли елку", — рассказал Житомирский городской голова.

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На киевском вокзале нашлась елка

В Киеве тоже произошел интересный инцидент с елкой, которую должны были установить в главном вестибюле железнодорожного вокзала.

Киевская прокуратура подозревала хищение 5 млн гривень на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Новогоднее дерево должны были установить до 17 декабря, однако даже 22 числа ее на вокзале не обнаружили вообще.

Правоохранители начали проводить следователи и выяснять все обстоятельства уголовного производства. Обещали, что виновные будут наказаны.

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Но после громкого скандала ее все же нашли и начали монтировать.

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