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Предлагали закрыть дело: под Днепром на крупной взятке погорели следователь и адвокат (фото)

15 февраля, 12:47

Юлия Ляхова

Их задержали правоохранительные органы

В Днепропетровской области следователь Нацполиции требовала взятку в размере 5 тысяч долларов, чтобы закрыть уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Инцидент произошел в Каменском.

Фото: Офис генпрокурора

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По данным следствия, в январе 2021 года во время досудебного расследования следователь по предварительному сговору с адвокатом требовала у матери подозреваемого в совершении ДТП 5,5 тысяч долларов за то, чтобы ее сына не привлекли к ответственности.

Следователя и адвоката задержали правоохранительные органы во время получения взятки.

Недавно в Харьковской области правоохранители разоблачили на систематических взятках начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы Украины в области.

Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.

Также мы писали, как на Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки.

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