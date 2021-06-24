Представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики – фото

Представитель УВКБ ООН побывала на двух пунктах пропуска – "Счастье" и "Станица Луганская"

/ Фото: ГПСУ

Новоназначенная представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Каролина Линдхольм посетила два КПВВ в Луганской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

/ Фото: ГПСУ

Линдхольм вместе с представителем ГПСУ побывали в контрольных пунктах "Счастье" и "Станица Луганская".

/ Фото: ГПСУ

КПВВ "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое" открыты ежедневно с 8:00 до 16:00, но российско-оккупационные войска блокируют пропуск людей через КПВВ "Счастье" и "Золотое".

/ Фото: ГПСУ Реклама

"Делегаты ознакомили с особенностями пропуска лиц через линию разграничения и функционированием контрольных пунктов въезда-выезда. Представители УВКБ ООН в Украине имели возможность воочию увидеть, как и в каких условиях происходят контрольно-проверочные мероприятия", - пишет пресс-служба.

/ Фото: ГПСУ

Напомним, украинцам из ОРДЛО упростили въезд – их будут пропускать на подконтрольную территорию без самоизоляции, но есть одно условие.

Кроме того, ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на Донбассе – "Счастье" и "Золотое".

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