Представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики – фото

/ Фото: ГПСУ
Новоназначенная представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Каролина Линдхольм посетила два КПВВ в Луганской области.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
/ Фото: ГПСУ
Линдхольм вместе с представителем ГПСУ побывали в контрольных пунктах "Счастье" и "Станица Луганская".
/ Фото: ГПСУ
КПВВ "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое" открыты ежедневно с 8:00 до 16:00, но российско-оккупационные войска блокируют пропуск людей через КПВВ "Счастье" и "Золотое".
/ Фото: ГПСУ
"Делегаты ознакомили с особенностями пропуска лиц через линию разграничения и функционированием контрольных пунктов въезда-выезда. Представители УВКБ ООН в Украине имели возможность воочию увидеть, как и в каких условиях происходят контрольно-проверочные мероприятия", - пишет пресс-служба.
/ Фото: ГПСУ
Напомним, украинцам из ОРДЛО упростили въезд – их будут пропускать на подконтрольную территорию без самоизоляции, но есть одно условие.
Кроме того, ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на Донбассе – "Счастье" и "Золотое".
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