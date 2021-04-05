Пресс-секретарь Путина замечен в Крыму: фото прямо из пещеры

Пока Россия перебрасывает войска на полуостров, там уже развлекается спикер Кремля

Преcc-секретарь президента России Дмитрий Песков незаконно посетил оккупированный Крым со своей супругой Татьяной Навкой. Совместное фото она выложила на своей странице в Instagram.

Они осмотрели пещерный комплекс на юго-западе полуострова.

"Крым и без города-пещеры? Невозможно! Посетили самый популярный у кинематографистов Эски-Кермен, средневековый город-крепость конца VI века н.э. Только представьте, город-пещера включает в себя более 350 пещер и пещерных помещений, где сохранились даже улицы. Очень круто, интересно и захватывающе", – написала Навка.

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Фото: instagram.com/tatiana_navka

Отметим, что согласно украинскому законодательству, для посещения Крыма необходимо получить одобрение в компетентных органах Украины.

Сегодня Дмитрий Песков открыто поддержал фейк о "погибшем ребенке" на Донбассе. Он цинично заявил, что ему даже трудно представить, чтобы российские пропагандисты создавали фейк о гибели детей.