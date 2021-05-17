Превратили в "гоночную": в Одессе Трассу здоровья закроют для электротранспорта

Местные чиновники возмущены тем, что пользователи электротранспорта двигаются слишком быстро и могут мешать другим

Трасса здоровья в Одессе / Фото: Думская

В Одессе закроют Трассу здоровья для людей на электросамокатах и электроскутерах.

Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов во время аппаратного совещания в Одесской мэрии, пишет "Думская".

По его словам, Трасса здоровья — это место для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни: ходит, бегает, ездит на велосипеде. А пользователи электроскутеров и электросамокатов превращают ее в "гоночную".

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"Трасса здоровья превращается в гоночную трассу. Хочешь кататься на электросамокате? Значит, в перспективе где-то, когда-то сделаем какую-то трассу, и там будут кататься на электромобилях, электросамокатах, и электророликах, думаю, в перспективе и такое появится", – заявил Геннадий Труханов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, опасны ли электросамокаты на автодорогах.

Кроме того, сообщалось, что владельцев самокатов начнут штрафовать за разговоры по телефону во время движения и нетрезвое вождение.