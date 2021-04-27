При подрыве автомобиля на Донбассе погиб боец из Волочиска (фото)

В горсовете назвали имя погибшего старшего сержанта и опубликовали его фото, в городе на несколько дней объявлен траур

На Донбасс при подрыве автомобиля украинских военных во вторник, 27 апреля, погиб 30-летний старший сержант из Волочиска Хмельницкой области Роман Гуляк.

Об этом сообщил Волочисский горсовет в Facebook.

"К сожалению, война забирает лучших сыновей! Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского НПК Роман Гуляк погиб, защищая нашу страну на востоке", – говорится в сообщении.

Городские власти выразили соболезнования родным и близким погибшего и объявили в городе траур.

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"Следующие дни мы объявляем траур в общине. Просим все учреждения и организации присоединиться, воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий", – обратились они к жителям города.

Роман Владимирович Гуляк родился 7 октября 1990 года в Волочиске, учился в местном Учебно-воспитательном комплексе № 6 и Хмельницком торгово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета.

Старший сержант Гуляк служил в Вооруженных силах Украины с мая 2018 года, в октябре 2019-го был награжден медалью "За победу и верность".

Как мы сообщали, 27 апреля на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии, в результате погиб боец, еще трое получили ранения.

Также мы писали, что 26 апреля снайпер боевиков убил бойца ВСУ с позывным "Африка".