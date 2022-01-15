При восхождении на Говерлу погиб турист, еще двоих пытаются спасти

Для поисково-спасательных работ привлекали мобильно-оперативную группу / Коллаж "Сегодня"

При восхождении на гору Говерла в Ивано-Франковской области погиб один турист. Еще двое человек получили травмы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Что известно

Сегодня, 15 января, в 11:15 при восхождении на гору погиб 1 человек. Еще 2 туристов получили травмы разных степеней тяжести. Одного туриста с травмой ноги спускают с горы. Ко второму потерпевшему уже направляются спасатели.

Для поисково-спасательных работ привлекали мобильно-оперативную группу. Всего было задействовано 28 человек и 5 единиц техники.

Пропавшего в Карпатах туриста нашли мертвым

На Закарпатье нашли тело 50-летнего мужчины, который пропална горной долине Руна.

Турист пропал во время катания на снегоходе на горной долине Руна Ужгородского района. Поиски продолжались все время. Всего привлекалось 90 человек и 33 единицы техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет.

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