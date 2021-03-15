Причастен к изнасилованию мальчика в этом же селе: что говорят о вероятном убийце Маши Борисовой

Местные жители готовы в будущем штурмовать суд, чтобы самим наказать мужчину

В Херсонской области подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был причастен к изнасилованию мальчика в этом же селе.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал волонтер Назар Приходько, получающий информацию от своих источников.

По его словам, задержанный 62-летний Николай был судим в 2005 году. Эту информацию подтвердили и в МВД.

Приходько отметил, что у подозреваемого есть два совершеннолетних сына, которые в свое время жили в этом селе, ходили в местную школу. Также известно, что у задержанного была и жена, но она ушла от него.

"О нем говорят, что несколько лет тому назад он приехал из России, в селе постоянно провоцировал конфликты, напивался, дрался, зарабатывал на жизнь случайными заработками", – говорит Приходько.

Волонтер добавил, что многие жители села планируют приезжать на суд, когда начнется процесс над задержанным.

"Поступила информация, что рассмотрение дела могут перенести в другое место, чтобы избежать массовых беспорядков", – сказал он.

Эту же информацию нам озвучили и в самом селе.

"Очень многие возмущены настолько, что действительно готовы штурмовать суд ради того, чтобы устроить самосуд над этим зверем", – рассказала "Сегодня" жительница села Наталья.

Напомним, мужчине уже сообщили о подозрении в изнасиловании девочки. Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Видео: Сегодня