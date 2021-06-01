"Причастилась". В Хмельницком пара занялась сексом возле церкви (видео 18+)

После публикации видео в Сети начался скандал, так что молодые люди начали извиняться за свой поступок

Коллаж "Сегодня"

В Хмельницком пара занялась оральным сексом прямо возле церкви. Весь процесс они снимали на видео и опубликовали в соцсетях.

Об этом сообщил Telegram-канал "Катарис".

На записи юноша сначала показывал себя и девушку, а затем перевел камеру на храм и сказал "Православненько". В конце видео написали: "Причастилась".

Осторожно! Видео 18+!

Видео: Катарсис

"Герои" этого видео – 18-летний Никита Савченко и несовершеннолетняя Маша Муравская. После публикации записи в Сети начался скандал, так что вскоре молодые люди начали извиняться. Сегодня, 1 июня, каждый запостил уже второе видео.

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Теперь "звезды Сети" называют свой поступок глупым.

"Хочу извиниться за видео, снятое возле церкви. Такого больше не повторится", – заверил Савченко.

Видео: Катарсис

А Муравская сказала, что не ожидала таких последствий.

"Хочу извиниться перед всеми православными, которых задели этим видео. Мы действительно не думали, что все так выйдет и это был очень глупый поступок", - отметила девушка.

Видео: Катарсис

Напомним, на Закарпатье пара занялась сексом на глазах у прохожих.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске на смотровой площадке ратуши пара занималась любовью. После этого мэр Руслан Марцинкив предложил ввести новую услугу – 100 000 гривен за любовь на городской ратуше.