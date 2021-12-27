Пригрозили взрывом. В Одессе из аэропорта эвакуировали более 300 человек

Работа аэропорта возобновлена / Фото: Коллаж: Сегодня
Правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса". Всего эвакуировали 320 человек.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
На месте происшествия работали профильные службы: следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
По состоянию на 23:30 26 декабря аэропорт и близлежащая территория были осмотрены. Никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили.
В Украине участились случаи минирования
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