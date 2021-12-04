Приказал раздеться и избил раскаленной кочергой: под Хмельницким отец издевался над детьми

Отец издевался над детьми. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области осудили 38-летнего мужчину, который избивал раскаленной кочергой своих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Подробности ЧП

В мае 2021 года 38-летний мужчина приказал своей 6-летней дочери и 8-летнему сыну раздеться. После этого он избил детей раскаленной кочергой.

Раны у детей заметили работники школы, которые обратились в полицию.

С многочисленными ожогами детей сразу же госпитализировали в лечебное учреждение и передали под наблюдение органов опеки и попечительства. В настоящее время их психологическое состояние несколько улучшилось.

Дети из-за страха долго скрывали, кто их избил. Однако, когда они должны были возвращаться домой, то обо всем рассказали, поскольку боялись агрессора.

Суд вынес приговор

Мужчине инкриминировали ч.1 ст. 127 Уголовного кодекса. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

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