Приложил пистолет к виску: в Одессе мужчина угрожал стоматологу на глазах у маленькой дочери

В одной из стоматологических поликлиник Одессы мужчина устроил переполох – он пришел с ребенком на прием к врачу, а в итоге достал пистолет и начал угрожать – подробности

В Одессе 34-летний мужчина приставил к голове стоматолога пистолет и пригрозил расправой. Так он отреагировал на плач своей пятилетней дочери. Мужчина привел ребенка на прием к врачу в одну из стоматологических поликлиник.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, правоохранители, оперативно отреагировав на вызов врачей, задержали злоумышленника и изъяли у него стартовый пистолет.

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"Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в киевской больнице пациент напал на врача.

Также напомним, в Хмельницкой области мужчина угрожал врачам и стрелял по спецназовцам.