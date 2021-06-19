Применили минометы: какая ситуация на Донбассе 19 июня

Наши позиции обстреляли с противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Война на Донбассе. Фото: espreso

На Донбассе за прошлые сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Недалеко от Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. А у населенного пункта Новоселовка оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Читайте также: Был прицельный обстрел. На Донбассе ранили украинского военного

Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Реклама

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – пишут в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.

Кроме того, мы рассказывали о гибели 22-летней лейтенанта 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карины Шемчук: