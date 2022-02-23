Моногород на двух "хозяев". Как жители Южного научились зарабатывать сами на себя

Вся коммунальная собственность Южного принадлежала Одесскому припортовому заводу и порту "Южный" / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие годы Южное в Одесской области было в собственности двух предприятий, а людям ничего не принадлежало. Они здесь жили и работали, но настал момент и рабочее поселение должно было взять жизнь в собственные руки.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В Южном даже лавочки были двух цветов: синие и зеленые. Так были обозначены сферы влияния

Вся нынешняя коммунальная собственность принадлежала Одесскому припортовому заводу и порту "Южный". В 1973 году они строили поселение для своих работников. Город, а значит, сферы ответственности между собственниками, были разделены центральным проспектом.

В начале независимости стало очевидным, что дороги предприятий и города Южный разошлись. Порт и завод постепенно прекращали дотации, а горожанам предстояло стать не персоналом, а местной общиной. Так решились рискнуть – перебрать управление на себя. К тому моменту население составляло уже более 15 тысяч человек и жили все на зарплату от двух предприятий. В 1993 году Верховный Совет признал городом пгт Южный. Южненцы избрали городского голову.

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"Встал вопрос как управлять городом, потому что все рабочие – и учителя, и дворники, и работники котельных подчинялись порту и заводу. Пришлось месяц работать в Министерстве экономики. Решили брать на баланс города. Мы считали буквально все: лавки, котельные, садики, школы", – вспоминает первый городской голова Южного Александр Журавель.

Тогда действовал указ президента Леонида Кравчука о том, чтобы передавать государственную собственность в коммунальную. Южненцы этим воспользовались и не пожалели. Город стал привлекать пришедших с деньгами инвесторов. А значит, зарплаты начали поступать не только из порта "Южный" или припортового завода. Начали открываться другие предприятия. На инвестиции из Сингапура открылся завод по переработке растительных масел. А это – 750 рабочих мест.

Это была сиамская тройня: город, предприятия и местные, которые не просто выжили, а зажили

Южненцы научились зарабатывать сами на себя, – говорит действующий городской голова Владимир Новацкий:

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"Почти два года не работал Одесский припортовый завод. Но мы ни на копейку не снизили бюджет".

Люди, как известно из поговорки, ищут, где лучше. Поэтому сейчас с Южным уже объединился соседний поселок Новые Беляры. Еще несколько сотен домов, десяток асфальтированных улиц, новые сад и школа. Все понимают: чем больше людей, тем больше работы. А значит – налогов в местный бюджет.

В Южном, со времен как он стало городом, уже вдвое увеличилось население. Люди готовятся строить еще один завод и автовокзал, пустить трамвай в соседнее Коблево и всерьез взяться за курортное дело на Черноморском побережье.