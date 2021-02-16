Приняли в ряды полиции: в Черновцах копы осуществили мечту смертельно больного раком мальчика (видео)

В Черновцах осуществили мечту 10-летнего мальчика Александра, у которого диагностировали терминальную стадию рака. Его торжественно приняли в ряды полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУ НП, у мальчика медуллобластома – злокачественная опухоль мозга с метастазами. Сейчас он вместе с мамой и старшей сестрой находится в реабилитационном центре "Город добра", где о нем заботятся волонтеры. Именно они и рассказали в соцсетях о желании маленького Саши.

"Коллеги из всех уголков Украины присоединились к воплощению его заветной мечты – стать правоохранителем. Гордимся, что именно полицейским Черновицкой области выпала честь познакомиться с этим светлым ангелочком, поддержать его и почетно принять в свои ряды", – говорится в сообщении.

Более сотни сотрудников из разных подразделений буковинской полиции совместно с коллегами с Прикарпатья приехали к Саше и осуществили его мечту.

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"Это тот случай, когда слова излишни. Счастливая улыбка ребенка и сияющие глаза – красноречивее тысячи слов", – добавили в полиции.

Правоохранители желают мальчику выздоровления. Ему сделали сюрприз и подарили форму. Смотрите, как это было:

Видео: ГУНП

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