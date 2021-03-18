Припарковался на месте начальника: в Одессе работники охранной фирмы избили ветерана АТО (фото и видео)

В Одессе работники охранной фирмы избили ветерана АТО Евгения Кучинского. На мужчину напали из-за того, что тот припарковался на месте их начальника.

Об этом сообщил активист Демьян Ганул в Facebook.

По его словам, пострадавший сейчас работает курьером и приехал туда с доставкой.

"Замдиректора агентства наносил удары Кучинскому, когда тот сидел на земле, а другие наблюдали. Евгений в 2014-2015 годах был заместителем командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады", – сообщил Ганул.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика!

Активист отметил, что суть случившегося даже не в том, что пострадал участник АТО, а в том, что человека жестоко избили только за то, что припарковался якобы не на том месте.

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По данным "Фактов", супруга Кучинского рассказала, что он припарковал служебный автомобиль, а по возвращении увидел, что шины на авто порезаны.

"Здесь же его дожидались те самые пятеро в черной униформе. Они – сотрудники одного из частных агентств", – рассказала женщина.

В полиции уже начали уголовное производство. Копы проведут экспертизу и установят степень тяжести телесных повреждений.

Вскоре после события возле офиса охранной фирмы начали митинг. К ним вышла секретарь компании.

Напомним, ранее копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области.

Также сообщалось, что в Днепре маршрутчик не хотел везти ветерана АТО без ноги.