Пришел на праздник к внуку. В Виннице во время линейки в школе умер мужчина

Во время линейки 1 сентября умер дедушка первоклассника. Коллаж "Сегодня"

В Виннице во время праздничной линейки 1 сентября в помещении школы №4 умер 71-летний мужчина. Пенсионер пришел к внуку-первокласснику.

Об этом сообщает "Суспильне".

Отмечается, что мужчине стало плохо и он присел на скамейку. Ему оказывали первую медицинскую помощь, однако он скончался до приезда медиков.

"Линейка у нас началась в девять утра, дедушка нашего первоклассника пришел в 09:05 и, не дойдя до линейки, ему стало плохо, он сел на скамейку. Наш участковый начал оказывать первую медицинскую помощь, его начали реанимировать, но когда приехала скорая помощь, стало поздно", - сказала директор Галина Загородняя.

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Полицейские отметили, что предварительная причина смерти – остановка сердца. Из-за этого уголовное производство не открывали.

Что делать, если человеку внезапно стало плохо?

Алгоритм оказания первой помощи:

Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.

Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти. Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.

Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости. Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.

Указать место и данные о пострадавшем. Оказания первой помощи – действия зависят от ситуации.

– действия зависят от ситуации. Наблюдение за состоянием пострадавшего.

Напомним, ранее в селе Счастливцево Херсонской области в детском лагере на Арабатской Стрелке 15-летней отдыхающей стало плохо во время танца. Она потеряла сознание и умерла.

Также мы писали, что в Винницкой области во время занятий в училище внезапно умер ученик.