В Харькове появились билборды Сергея Притулы. Все-таки собирается баллотироваться в мэры?

Притула уже дал свою оценку выборам мэра Харькова – назвал их "битвой жаб и гадюк"

Шоумен радостно пообещал харьковчанам "много черного пиара" / Фото: facebook.com/serhiyprytula

На улицах Харькова заметили билборды шоумена, члена партии "Голос" Сергея Притулы с надписью "Нам тут жить". А в СМИ появилась информация, что он собирается баллотироваться на пост мэра Харькова. Хотя сам Притула за последние дни неоднократно опровергал эту информацию и заявлял, что не претендует на кресло городского головы. Больше того, он уже охарактеризовал будущие харьковские выборы как "битву жаб и гадюк".

Об этом сообщает "Сегодня".

Что произошло

Несколько недель назад в СМИ появилась информация, что Сергей Притула решил баллотироваться на пост мэра Харькова – выборы пройдут 31 октября 2021 года. Якобы он собирается выдвигаться на пост мэра Харькова от объединения демократических сил Украины.

"Перед "Голосом" стоял выбор — отправлять Сергея кандидатом в депутаты по Херсонскому округу или кандидатом в мэры Харькова. Из двух Х выбрали идти на Харьковские выборы", - сообщили в Telegram-канале "Карточный офис".

Некоторые украинские издания писали, что шоумен объявит о своем решении на неформальном съезде, который пройдет в Киеве 15 мая. Но на съезде об этом вообще не шла речь.

Кроме того, в Сети появилась информация, что лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко и его друг, бизнесмен и бывший депутат Игорь Кононенко, могут профинансировать избирательную кампанию Притулы.

В то же время, несмотря на отказ баллотироваться в мэры, 15 мая билборды с Притулой все же начали появляться на улицах Харькова.

Реклама

Фото: t.me/maksnazar

Как на слухи отреагировал Притула

Он в эфире "Радио НВ" обратил внимание на недавнее интервью бизнесмена Павла Фукса, который поддержал кандидата в мэры Харькова Игоря Терехова и раскритиковал кандидатуру Михаила Добкина. Тогда Фукс обвинил Добкина в том, что это он привел "русскую весну" в Харьков.

"Нас будет ждать очень много такого, что называют черным пиаром. К сожалению, мы должны констатировать, что в этой битве жаб и гадюк мы просто остаемся сухими статистами, которые стоят рядом и наблюдают за всем этим. У тамошних элит проукраинский вопрос не стоит на повестке дня как главный", - поделился мнением Притула.

Ранее мы сообщали, что член партии "Голос" Сергей Притула заявил о намерении возглавить эту политическую силу.Вот только в руководстве партии заявляют, что съезд состоится в середине лета и там будет решен вопрос, кто будет главным. В то же время в "Голосе" не дают шоумену серьезных шансов.