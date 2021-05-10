Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с "голой ср*кой" (видео)

Фото: скриншот

Украинский шоумен и политик Сергей Притула показал, как на Донбассе российского боевика уничтожили при помощи квадрокоптера, купленного волонтерами.

Видео с поля боя было опубликовано на странице Притулы в Facebook.

"Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и праздновать День победы. Но нет, решил подразнить украинцев голой ср@кой", – иронизирует политик.

Он не уточнил, когда и на каком участке фронта записано видео или же какое подразделение ответственно за ликвидацию боевика, однако заверил, что "ни одна потеря на фронте не проходит без кратного возмездия".

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"И координация ведения огня, и это видео были сделаны благодаря коптеру, на который мы скидывались всей страной", – пишет Притула.

Ранее стало известно о 69 небоевых потерях боевиков на Донбассе в апреле: 31 оккупант был убит и еще 38 – ранены.

Враг продолжает нарушать режим прекращения огня и подвергает позиции Объединенных сил обстрелам. Однако 9 мая активность пророссийских боевиков заметно снизилась. В этот день перемирие было нарушено лишь единожды – под Троицким они стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.