Притула рассказал, будет ли он баллотироваться в мэры Харькова

Последнее время в Сети ходят слухи, что Сергей Притула хочет участвовать в выборах мэра Харькова

Экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что он не будет баллотироваться на должность мэра Харькова. Он считает, что эту должность должен занять кто-то из харьковчан.

Об этом он сообщил на своей странице в YouTube.

"Последнее время страной распространяются слухи про то, что я буду баллотироваться на пост харьковского городского главы. Сегодня настало время сказать честно и откровенно. Я – нет! Я не кандидат на должность харьковского городского главы. Я даже не собирался. Я убежден, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове", – сказал Сергей Притула.

По его словам, он не понимает, кто придумал, что он хочет участвовать в выборах, и у него сейчас совсем другие планы.

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"Может, кто-то так развлекается или у кого-то такая стратегия", - говорит Притула.

Ранее мы писали, что экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" и перестал быть заместителем главы политической силы.

Напомним, в ноябре прошлого года Притула попал в скандал из-за антисемитских высказываний в прямом эфире.